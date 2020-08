Med mladostniki vedno več diet Dnevnik Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so izvedli raziskavo o prehranskih navadah slovenskih mladostnikov, ki je pokazala nekaj spodbudnih in nekaj negativnih trendov. Po letu 2010 se nekoliko umirja trend naraščanja števila čezmerno hranjenih in...

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Aleksandra Pivec

Tomaž Gantar

Drago Jančar

Franc Jurša

Polona Hercog