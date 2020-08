"Funkcionarji so dolžni prijaviti in voditi seznam vseh prejetih daril v omenjenih denarnih vrednostih tako za materialna kot za nematerialna (storitvena) darila. O darilih (materialnih in nematerialnih) 5. točka 30. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pravi, da veljajo prepovedi in omejitve iz tega člena tudi za družinske člane funkcionarja."