Žekš: Življenje Romov je bilo eno samo trpljenje RTV Slovenija "To je krivda vseh nas, da smo sprejeli pozabljanje romskega uničevanja, za kar me je sram kot Slovenca in Evropejca, na žalost pa tudi v naši državi Romom ni bistveno boljše," je na spominski slovesnosti ob spominu na romske žrtve genocida dejal Žekš.

Sorodno

Oglasi