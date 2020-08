Brane Golubović, poslanec LMŠ, je očitno že eden takšnih, ki ne morejo za nobeno ceno sprejeti dejstva, da se oblast menja, in da ne morejo večno vladati kot v kakšnem enopartijskem sistemu, ali kot bi rekel psihoanalitik Roman Vodeb: “V objemu svoje politične razvajenosti se nikakor ne morejo sprijazniti in privaditi, da so sedaj v opoziciji.”