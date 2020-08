Ministrstvo za zdravje trdi, da je Skupnost socialnih zavodov soodgovorna za nastalo situacijo Lokalec.si Ministrstva za zdravje izstop Skupnosti socialnih zavodov Slovenije iz delovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za delo ne preseneča. “Predvsem zato, ker je skupnost soodgovorna za nastalo situacijo, saj so vsa leta sooblikovali organizacijo dela in kadrovske normative. Gre za diskreditacijo postopka iskanja skupnih rešitev,” so bili ostri. Skupnost socialnih zavodov Slovenije je danes izstopila […]

Sorodno

































Oglasi Omenjeni korona virus

Računsko sodišče Najbolj brano Osebe dneva Aleksandra Pivec

Janez Janša

Milan Kučan

Goran Dragić

Matej Tonin