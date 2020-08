Fraport namerava zaradi padca dobička odpustiti med 3000 in 4000 zaposlenih Dnevnik Upravljalec letališč Fraport, ki med drugim upravlja tudi Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, namerava zaradi padca dobička in posledic pandemije covida-19 odpustiti med 3000 in 4000 zaposlenih. Število zaposlenih je že zmanjšal Fraport Slovenija,...

Sorodno



Oglasi