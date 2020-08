Doslej unovčenih za več kot 40 milijonov evrov turističnih bonov Lokalec.si Turistične bone je do ponedeljka deloma ali v celoti koristilo 292.561 upravičencev, s tem pa se je v turistični sektor steklo 40,2 milijona evrov, so za STA pojasnili na Finančni upravi RS (Furs). Skupaj je država sicer razdelila za 345 milijonov evrov turističnih bonov, ki jih je mogoče koristiti od 19. junija do najpozneje 31. […]

