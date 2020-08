Sinoči ob 21.06 je v Podgorju ob Sevnični, občina Sevnica, strela udarila v stanovanjski objekt. Gasilci PGD Sevnica in Zabukovje so objekt pregledali s termo kamero in poškodovano ostrešje prekrili z nadomestno kritino. Na kraju je bil prisoten dežurni delavec Elektra Celje. preberite več »