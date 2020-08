Velikan svetovnega nogometa sporoča, da je konec SiOL.net Legendarni španski vratar Iker Casillas, eden najboljših čuvajev mreže, kar jih pomni nogomet, in vzor številnim mladim upom po vsem svetu, je sklenil bogato kariero, prepolno uspehov in lovorik. Pri 39 letih se je zaradi zdravstvenih razlogov in iskanja novih izzivov v življenju odločil, da ne bo več oblekel rokavic.

Sorodno







Oglasi