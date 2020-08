Mačka v zapor tihotapila droge in mobilne telefone Dnevnik V Šrilanki so zasačili mačko, kako je s sumljivim paketom okoli vratu stekla v zapor. V paketu pa so policisti presenečeni našli heroin, kartici SIM in spominsko kartico za mobilni telefon. Čeprav so prejšnji konec tedna mačko zaprli v posebno sobo,...

