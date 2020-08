Na RTV SLO so v ponedeljek popolnoma spregledali podelitev ugledne tuje nagrade Dragu Jančarju. To veliko pove o “nepristranskosti” nacionalne televizije, ki smo jo prisiljeni plačevati vsi davkoplačevalci in ne zgolj tisti, katerih intimna opcija je takšen pristranski kulturni program, kar je priznani slovenski novinar in politik Miro Petek komentiral sledeče: “Koliko minut je bilo v oddaji Kultu ...