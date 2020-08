Hrvaško zajelo močno neurje z vetrom in dežjem Dnevnik Več delov hrvaške obale in notranjosti države je v ponedeljek zajelo močno neurje. V Umagu je veter pihal tudi več kot 150 kilometrov na uro, na morju pred mestom pa so zabeležili trombe. Na območju Karlovca je veter odnašal strehe, toča pa...

