Kostanjevica na Krki V pritličju zahodnega grajskega krila Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki od danes do konca tedna oziroma do vključno sobote deluje priložnostni atelje, ki si ga je tam uredil domači fotograf Uroš Abram. Obisk njegovega ateljeja je možen med 10. in 18. uro ter v soboto med 10. in 20. uro. preberite več » ...