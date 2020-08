Velik udarec za US Open: Nadal ne bo odpotoval v New York 24ur.com Španski teniški igralec Rafael Nadal je prek družbenih omrežij sporočil, da se letošnjega US Opena, kjer bi moral braniti naslov, ne bo udeležil zaradi trenutne koronavirusne situacije v ZDA in po svetu.

Sorodno











Oglasi