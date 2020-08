Zid, cipresa in pobeg Dnevnik Obalni policisti so prejeli klic občana, češ da se je nekdo pravkar zaletel v sosedov zid. Izkazalo se je, da gre za 37-letnega domačina, ki je pri vzvratni vožnji zapeljal čez betonsko škarpo in trčil v cipreso. Ko so policisti želeli opraviti...

