Poželi so “travo” Dnevnik Metliški policisti so zaradi suma posesti prepovedane konoplje pridobili odredbo okrajnega sodišča Črnomelj in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 43-letnega moškega v okolici Metlike. Med hišno preiskavo so našli in zasegli 31 sadik, za...

