Luka Dončić z briljantno predstavo postavil nov mejnik lige NBA #video Sportal Košarkarji Dallas Mavericks so po zaslugi izjemnega Luka Dončića po podaljšku prišli do prve zmage v mehurčku v Orlandu - s 114:110 so padli Sacramento Kings. Slovenski čudežni deček je spet pričaral posebno predstavo, vknjižil 16. trojni dvojček v sezoni in postavil osebni rekord po številu skokov ter nov mejnik v ligi NBA. V noči na sredo bo aktiven tudi Goran Dragić s soigralci Miami Heat.

