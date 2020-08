EK začela posvetovanje o pregledu direktiv o obnovljivi energiji in energetski učinkovitosti Energetika.NET Evropska komisija je v okviru doseganja ciljev evropskega zelenega dogovora začela posvetovanja o pregledu direktive o energiji iz obnovljivih virov in direktive o energetski učinkovitosti. Državljani in zainteresirane strani lahko predložijo pripombe o dveh kažipotih do 21. septembra, so včeraj sporočili iz Komisije.

