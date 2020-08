Truplo od petka pogrešanega Milana so našli v reki Muri Reporter Policijska uprava Murska Sobota je preklicala iskanje od petka pogrešanega 69-letnega Milana Jakšiča iz Gornje Bistrice. Truplo pogrešanega so včeraj našli v reki Muri izven naselja Benica. Na njem ni bilo znakov nasilne smrti, so sporočili s policije.

