Rdeče zvezde, partizanski pevski zbor, Kučan, Makarovičeva in Jankovič: tako je potekalo odkritje ki Reporter Na Kongresnem trgu v Ljubljani so včeraj slovesno podelili letošnja občinska priznanja. Najvišji priznanji, naziva častne meščanke in častnega meščana, sta prejela psihologinja Gabi Čačinovič Vogrinčič in ekonomist Jože Mencinger. Slovesnost je minila tud

Sorodno













Oglasi