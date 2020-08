Guardiola pred prihodnjo sezono dočakal prvo odmevno okrepitev 24ur.com Manchester City je pred nadaljevanjem v Ligi prvakov in po koncu dogajanja v Premier League pripeljal prvo okrepitev za prihajajočo sezono. To je postal 20-letni Ferran Torres, ki je pred tem nastopal za Valencio. Netopirji so s prodajo dragulja, ki se najbolje znajde na obeh krilnih položajih, zaslužili 23 milijonov evrov.

