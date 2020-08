Nekdanji španski kralj naj bi odpotoval v Dominikansko republiko 24ur.com "Kje se nahaja Juan Carlos?" Tako so se glasili naslovi španskih časopisov in portalov po nenadni in nepričakovani odločitvi nekdanjega španskega kralja, da zapusti domovino. 82-letnik je namreč zapustil Španijo po tem, ko se je znašel v korupcijskem škandalu. Kot poročajo španski mediji, se Juan Carlos najverjetneje nahaja v Dominikanski republiki pri svojih premožnih prijateljih.

