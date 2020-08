Produkcijske hiše Staragara, Vertigo in Studio Virc so bile uspešne na izjemno konkurenčnem evropskem razpisu programa Ustvarjalna Evropa–MEDIA. Za razvoj filmskih projektov so skupaj prejeli skoraj pol milijona sredstev Evropske unije, s čimer je Slovenija najuspešnejša država z nizko avdiovizualno produkcijsko zmogljivostjo. Poleg tega na razpisu beležimo kar 100-odstotno uspešnost, saj so vsi ...