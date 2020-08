Nemški načrt: že septembra vrnitev navijačev? 24ur.com Predstavniki vseh 36 klubov iz prve in druge nemške lige so se v torek sestali na video konferenci, na kateri so usklajevali načrte za prihodnjo sezono. Po besedah izvršnega direktorja tamkajšnje nogometne zveze so klubi pripravljeni na vrnitev navijačev, a bo njihov povratek v veliki meri odvisen od volje vodilnih politikov.

