Test razkriva: za liter razkužila odšteli tudi 62,5 evra SiOL.net Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarjajo, naj potrošniki pred nakupom preverijo, kakšno koncentracijo alkohola vsebujejo razkužila in ali je alkohol na prvem mestu na seznamu sestavin. Kot pojasnjujejo na ZPS, za zaščito proti novemu koronavirusu zadostuje izdelek s 60 volumskimi odstotki alkohola. Potrošnikom svetujejo, da pred nakupom primerjajo cene, saj so za liter izbranih razkužil odšteli od 9,8 pa vse do 62,5 evra.

Sorodno



Oglasi Omenjeni korona virus

Zveza potrošnikov Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Matej Tonin

Janez Janša

Tanja Fajon