'Vsi pri Realu so vedeli, kdo je najboljši v ekipi, le Luka ni' 24ur.com Po novi zgodovinski predstavi Luke Dončića, ki je postal najmlajši košarkar v zgodovini NBA z vsaj 30 točkami, 20 skoki in 10 asistencami, je Amin Elhassan, strokovni analitik ESPN-a, razkril zanimivo anekdoto, kako je prvič slišal za slovenskega čudežnega dečka. Dončić je bil tedaj star 15 let, njegovi bistveno starejši soigralci pa so očitno že tedaj vedeli, kakšen potencial ima.

