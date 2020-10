Odzivi strank na predlog zakona o združevanju regulatorjev SiOL.net Na predlog zakona, ki ga pripravlja vlada in v okviru katerega namerava združiti osem ključnih regulatorjev v dve agenciji, so se danes odzvali v strankah DeSUS, SD, Levica, SAB in LMŠ.

Sorodno























Oglasi