V LMŠ, SD, Levici in SAB enotno: Vlada v poskus političnega prevzema neodvisnih institucij Dnevnik V opozicijskih LMŠ, SD, Levica in SAB so danes na novinarski konferenci ponovili nasprotovanje vladni nameri o združitvi regulatorjev pod dve agenciji. Enotni so, da gre pri tem za poskus političnega prevzema neodvisnih institucij in nastajanje...

Sorodno































Oglasi