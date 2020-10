Bojana Beović bi omejila število ljudi v trgovinah in lokalih Mladina V Sloveniji so v soboto ob 1940 testiranjih potrdili 168 okužb z novim koronavirusom. Bolnišnično zdravljenje je potrebovala 101 oseba, število hospitaliziranih s covidom-19 pa je tako prvič po aprilu preseglo 100. Na intenzivni negi je bilo 16 bolnikov, iz bolnišnice pa so odpustili enega. Vlada že načrtuje nove ukrepe. Predstavila naj bi jih že ta teden.

