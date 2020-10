Gantar: Cilj vseh ukrepov je omejiti zbiranja in zmanjšati kontakte 24ur.com Stvari postajajo resne, čaka nas lahko do 400 okužb s koronavirusom na dan sporočajo iz Instituta Jožef Stefan. Tudi zato vlada hiti s pripravljanjem novih omejevalnih ukrepov, ki jih predlaga vladna strokovna skupina. Med njimi so omejitev zbiranja ljudi tudi na zasebnih druženjih in zahteva, da morajo v gostinskih lokalih in trgovinah zagotoviti najmanj meter in pol razdalje med gosti.

