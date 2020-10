Zdravniki opozarjajo, da je Trumpova vožnja okoli bolnišnice ogrozila zdravje drugih topnews.si Kratek izhod ameriškega predsednika Donalda Trumpa iz bolnišnice, kjer se zdravi zaradi covida-19, da bi zbranim podpornikom pomahal iz avtomobila, je sprožil številna opozorila in kritike, da je zaradi političnih točk ogrožal zdravje drugih ljudi. Trumpa so v nedeljo zvečer posneli, kako se vozi na zadnjem sedežu črnega avtomobila z masko na obrazu in maha […]

