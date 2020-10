Trump se je iz bolnišnice vrnil v Belo hišo in bo kmalu nadaljeval kampanjo za volitve Govori.se Ameriški predsednik Donald Trump je uresničil napoved iz ponedeljkovega tvita in se po treh dneh vrnil v Belo hišo iz vojaške bolnišnice Walter Reed v Marylandu, kjer so ga zdravili za covidom-19. Trump, ki še ni ozdravel, se je v Belo hišo vrnil brez maske.

