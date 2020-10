[Razkrivamo] Odprto pismo ministroma Vasku Simonitiju in Simoni Kustec PORTAL PLUS

Tomaž Seljak in Alojz Križman sta že konec minulega meseca poslala odprto pismo ministru za kulturo Vasku Simonitiju in ministrici za izobraževanje, znanost in šport Simoni Kustec.Poslala sta ga kot ... Več.

Sorodno





Oglasi