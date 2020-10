Intervju z Majo Krušič Šega: Podjetne šole in podjetni mladi za boljšo družbo Dnevnik Poslanstvo šol je, da mlade opremijo s pravim znanjem in kompetencami za življenje in trg dela. To pomeni, da krepijo tudi kompetenco podjetnosti in samoiniciativnost. Če tega ne naredimo v obdobju izobraževanja, to od njih nedvomno pričakujejo...

