Pandemija: Madrid in Pariz v težavah Dnevnik Madrid ima v evropskem merilu največ okuženih z novim koronavirusom. Ker regionalne oblasti niso hotele ukrepati, je to storila španska vlada, kar je pripeljalo do sporov in sodišč. V Parizu so za dva tedna zaprli bare. V Veliki Britaniji pa so ...

Sorodno









































































































Oglasi