Krza, ki je nastopila zaradi pandemije novega koronavirusa, obremenjuje številne ljudi tudi med spanjem, so v nedavno objavljeni študiji ugotovili finski strokovnjaki s področja spanja in sanj. Ljudje so namreč poročali o nočnih morah in težavah s spanjem, ki so jih povezali s posledicami izbruha novega koronavirusa.