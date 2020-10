V Kampaniji bari in restavracije s krajšim delovnim časom Primorske novice Oblasti v italijanski deželi Kampanija so v okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa odredile barom in restavracijam krajši delovni čas. Bari in slaščičarne bodo morali med tednom zapreti vrata ob 23. uri, ob petkih in sobotah pa opolnoči. Restavracije po 23. uri ne bodo več smele sprejemati gostov.

