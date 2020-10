Do konca tedna nas bosta prešli še dve fronti 24ur.com Že dobra dva tedna si fronte sledijo kot po tekočem traku in tudi v tem tednu ne bo veliko drugače. Tako nas bosta do konca tedna prešli še dve fronti. Prvo lahko pričakujemo že v sredo dopoldne, druga, ki bo, kot kaže, izrazitejša, pa bo na vreme pri nas vplivala v nedeljo čez dan. A daleč od tega, da bo v tem tednu samo deževalo. Pričakujemo lahko namreč tudi kar nekaj sončnega in čez dan prije...

