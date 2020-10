Perez Hilton v novi knjigi: Poljubljal sem se z Johnom Mayerjem 24ur.com Razvpiti ameriški bloger, ki se že vrsto let ukvarja z najnovejšimi govoricami iz sveta slavnih in jih ob tem objavlja na svoji 'rumeni' strani, je najavil izid knjige, ki bo postregla s številnimi pikantnimi podrobnostmi. V avtobiografiji omenja tudi Lady Gaga, Paris Hilton in Lindsay Lohan, največ pozornosti pa je ukradla zgodba o poljubljanju s pevcem Johnom Mayerjem.

