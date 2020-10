Koronavirus v nogometni reprezentanci do 21 let: pozitivni trije igralci Reporter Priprave mlade slovenske nogometne reprezentance do 21 let za dve prijateljski tekmi ta in prihodnji teden je prekinila novica o pozitivnih izvidih na novi koronavirus. Kot je za STA potrdila Nogometna zveza Slovenija, gre za tri nogometaše, ki so že v sa

Sorodno



































































Oglasi Omenjeni Albanija

korona virus

Madžarska Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksandra Pivec

Primož Roglič

Borut Pahor

Dušan Zorko