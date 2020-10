Zaradi več okužb zaposlenih zaprti trije oddelki in odpovedani nenujni posegi v Splošni bolnišnici J Dnevnik Trije zaprti oddelki in odpovedovanje nenujnih posegov so zaznamovali prvo polovico tega tedna v Splošni bolnišnici Jesenice. Razlog je kadrovska stiska, potem ko so okužbo s koronavirusom odkrili pri 24 zaposlenih.

