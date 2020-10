Umrl Johnny Nash, avtor zimzelene uspešnice, ki jo gotovo poznate SiOL.net V 80. letu starosti je umrl ameriški pevec Johnny Nash, znan po skladbi I Can See Clearly Now iz leta 1972.

Sorodno





Oglasi Omenjeni ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Goran Dragić

Matjaž Kek

Tomaž Gantar

Tanja Fajon