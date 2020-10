Eddie Van Halen, slovo kitarskega virtuoza Dnevnik Kitarski heroji so smetana rock zvezdnikov, večji od najboljših bobnarjev, basistov, klaviaturistov in celo od pevcev. Govorimo seveda o največjih, o desetih, dvajsetih, ki so se zapisali v zgodovino in zdaj počasi prihajajo v sedemdeseta ali...

