Ronaldo brez dovoljenja zapustil karanteno SiOL.net Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo in nekateri drugi reprezentanti italijanskega prvaka Juventusa so se znašli v težavah. Zdravstvena oblast regije Piemont je namreč napovedala, da bo obvestila pristojni organ oziroma tožilca, ker so nogometaši zapustili karanteno, v kateri bi zaradi dveh okužb v klubu morali ostati še nekaj časa.

Sorodno





Oglasi