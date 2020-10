Ronaldo in druščina kršili pravila in predčasno zapustili karanteno 24ur.com Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo in nekateri drugi reprezentanti italijanskega prvaka Juventusa so se znašli v težavah. Zdravstvena oblast regije Piemont je namreč napovedala, da bo obvestila pristojni organ oziroma tožilca, ker so nogometaši zapustili karanteno, v kateri bi zaradi dveh okužb v klubu morali ostati še nekaj časa.

