Mati in hči hospitalizirani po zaužitju neznane snovi, 32-letnik osumljen poskusa umora RTV Slovenija V celjsko bolnišnico sta bili zaradi zaužitja neznane snovi v torek sprejeti 36-letna ženska in njena mladoletna hči. Celjski policisti so preverili okoliščine in zaradi suma kaznivega dejanja poskusa umora prostost odvzeli 32-letnemu moškemu.

