Osumljeni umora žene in hčerke bo ostal v priporu Svet 24 Preiskovalni sodnik je 32-letnemu moškemu, ki je osumljen, da je s hrano zastrupil hčerko in nekdanjo partnerko, zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskus umora odredil pripor, so danes sporočili iz Policijske uprave Celje.





