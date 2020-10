V Policijskem sindikatu so po pregledu predloga petega protikoronskega zakona zgroženi, so zapisali v sporočilu na svoji spletni strani. Zakon namreč policistom določa naloge, za katere med drugim niso strokovno usposobljeni. Sindikat predlaga umik predloga zakona in opozarja, da bi sprejetje spornih določb pomenilo kršitev vladavine prava EU.