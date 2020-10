Ali bodo policisti in redarji opravljali tudi dela in naloge zdravstvenih inšpektorjev? RTV Slovenija V Policijskem sindikatu so po pregledu predloga petega protikoronskega zakona zgroženi, saj policistom določa tudi naloge, za katere med drugim niso strokovno usposobljeni. Sprejetje spornih določb pa naj bi pomenilo kršitev vladavine prava EU.

