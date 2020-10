Policisti PP Brežice so zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo pri osumljencu na območju Dobove. Med hišno preiskavo so našli in zasegli 35 sadik konoplje, pet kilogramov rastlinskih delcev konoplje in pripomočke za gojenje. Osumljenca bodo po zaključeni preiskavi ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja ...